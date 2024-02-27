ДРК отправила свыше 60 делегатов на Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе

Перед отъездом их принял у себя в резиденции посол России в республике Алексей Сентебов, сообщили в диппредставительстве

ХАРАРЕ, 27 февраля. /Корр. ТАСС Павел Мыльцев/. Демократическая Республика Конго (ДРК) направляет более 60 юных делегатов на открывающийся в начале марта в России Всемирный фестиваль молодежи. Перед отъездом их принял у себя в резиденции посол РФ в республике Алексей Сентебов, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

"Выделенная ДРК квота - вторая по численности среди африканских стран, что подчеркивает особое значение, которое Москва придает расширению связей с Киншасой, укреплению отношений между молодежью наших стран", - отметил посол, обращаясь к участникам делегации.

Посланцев ДРК провожали представители министерства по делам молодежи, национального подготовительного комитета фестиваля. Ансамбль молодых музыкантов ДРК исполнил популярную песню на языке чилуба "Баквету" ("Это для нас"), которая рассказывает о дружбе и взаимопонимании между народами.

Одна из тех, кто успешно прошел отбор на фестиваль, - руководитель НПО "Вместе сохраним природу" Жоэль Лукуса. "Сегодняшняя встреча говорит о братстве и взаимных симпатиях наших двух великих стран, - сказала она. - Это дружба, которую мы храним долгие годы. Я убеждена, что на фестивале в Сочи будет царить атмосфера открытости и сотрудничества, наше участие в нем укрепит веру конголезской молодежи в свое счастливое будущее".

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года. Он состоится на федеральной территории Сириус. Фестиваль примет 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. Региональная программа фестиваля пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.