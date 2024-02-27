Альпинисты из Югры подняли на гору Неройку флаг с изображением и цитатой президента РФ

Акцию приурочили ко Дню защитника Отечества

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 февраля. /ТАСС/. Альпинисты из клуба путешественников Ugra adventure и глава югорского филиала фонда "Защитники Отечества" Игорь Илык подняли на гору Неройку флаг с цитатой и изображением президента РФ Владимира Путина в честь Дня защитника Отечества.

"Клуб путешественников Ugra adventure поздравляет всех участников нашей экспедиции с восхождением на вершину горы Неройка и благополучным возвращением домой. 23 февраля, в День защитника Отечества, мы поднялись на одну из самых высоких вершин Уральских гор и посвятили восхождение нашему президенту и всем тем, кто защищает Родину на передовой и помогает в тылу", - написал Илык на своей странице в сети "ВКонтакте".

Среди участников восхождения также двое бойцов СВО Александр Коломиец и Михаил Толстогузов и активистка Союза женщин России Юлия Шаталова. Они поднялись на один из самых высоких пиков Уральских гор - гору Неройку. С собой они подняли флаг, на котором изображен президент России Владимир Путин, его автограф и приведена цитата "Если никогда не сдаваться, можно покорить любые вершины".