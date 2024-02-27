В Херсонской области продлят срок реализации жилищных сертификатов

Соответствующее решение было принято 26 февраля на расширенном заседании при участии ряда представителей органов местного самоуправления

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Сроки реализации жилищных сертификатов в Херсонской области будут продлены, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

"В Херсонской области продлят сроки реализации жилищных сертификатов", - сказано в сообщении.

Соответствующее решение было принято 26 февраля на расширенном заседании при участии ряда представителей органов местного самоуправления, министерств и ведомств.

"Согласно постановлению правительства РФ от 21 декабря 2022 года № 1876 эвакуированные жители Херсонской области имеют возможность получения государственных жилищных сертификатов. Однако сроки их реализации до 2 апреля 2024 года не дают возможности реализовать сертификат для многих эвакуированных жителей. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения эвакуированных граждан", - уточнили в администрации.

Согласно решению, в регионе продлят срок предоставления и перечисления социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям Херсона и части Херсонской области путем внесения соответствующих изменений в постановление правительства РФ от 21 октября 2022 года №1876, регламентирующее порядок реализации государственных жилищных сертификатов.