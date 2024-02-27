Власти Дагестана расширят построенный частным инвестором интернат

Стоимость расширения интерната оценивается в более чем 450 млн рублей, на которые планируется возвести пристройку на 100 мест, спортивный зал, пищеблок и актовый зал

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2024 году расширят практику создания школ-интернатов в отдаленных горных районах республики. Экспериментальным станет интернат в Сулейман-Стальском районе, вместимость которого планируют увеличить за счет республиканского бюджета, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-конференции в ТАСС.

"В этом году проведем эксперимент. Иногда нужно возвращаться к хорошо забытому старому, <…> создавать интернаты. Люди в большинстве своем готовы. Но интернаты [должны быть] с хорошими условиями, условиями получения дополнительного образования, доставки туда детей и безопасной логистики. В Сулейман-Стальском районе благодаря частному инвестору построили школу-интернат, вкладываем республиканские средства, чтобы его увеличить и взять проект за основу", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в Минобрнауки региона, стоимость расширения интерната оценивается в более чем 450 млн рублей. На эти средства планируется возвести пристройку интерната на 100 мест, спортивный зал, пищеблок и актовый зал.

Строительство школ-интернатов, по словам Меликова, актуально для отдаленных горных районов. Подобные крупные интернаты, возведенные со всеми современными удобствами, могут заменить большое количество малокомплектных школ в селах, где проживает небольшое количество людей.

"За последние два года мы сделали рывок <…> в реализации программы, предусмотренной нацпроектами "Образование" и "Демография". Но для Дагестана этого явно недостаточно. Необходима системная работа по преодолению отставания, которое накоплено в сфере создания учебно-материальной базы для общеобразовательных объектов - и детских садов, и школ", - пояснил Меликов.