Бурятия и Шри-Ланка договорились о сотрудничестве и обмене студентами

Еще одной перспективной сферой сотрудничества является развитие международного туризма

ТАСС, 27 февраля. Шри-Ланка и Бурятия договорились о научном сотрудничестве и обмене студентами. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Посол [Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации Джанита Лиянаге] встретилась с преподавателями и студентами нашего Медицинского института БГУ и Буддийского университета. Обсудили вопросы развития в области научного обмена, также - чтобы студенты и монахи могли совершать обменные поездки между учебными заведениями наших стран", - написал он в своем Telegram-канале.

Цыденов ответил, что, по словам Лиянаге, Шри-Ланка также заинтересована в сотрудничестве в сфере медицины. "В Шри-Ланке, так же как и у нас в Бурятии, исследуются и применяются на практике интегративные технологии классической и традиционной медицины", - пояснил Цыденов.

Еще одной перспективной сферой сотрудничества является развитие международного туризма в Бурятию, написал Цыденов.