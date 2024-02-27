Памфилова: члены УИК обошли более 39 млн домохозяйств для информирования перед выборами

Информирование избирателей в рамках проекта "ИнформУИК" проходит в ходе президентской кампании впервые и охватывает охватывает 88 регионов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Члены участковых избирательных комиссий в рамках подомовых обходов перед выборами президента РФ обошли с 17 февраля более 39 млн из свыше 52 млн домохозяйств. Об этом сообщила в эфире Первого канала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Информирование избирателей в рамках проекта "ИнформУИК" проходит в ходе президентской кампании впервые, оно охватывает 88 регионов. В проекте участвуют почти 330 тыс. членов УИК. Завершится информирование 7 марта.

"На сей момент [членами УИК] пройдено свыше 39 млн из более 52 млн домохозяйств в РФ. В рамках этих обходов произошли контакты с огромным количеством людей, число таких контактов подходит уже к 30 млн. Очень важно, что из этого количества избирателей [с кем членам УИК] удалось пообщаться, более 70% отвечают благодарностью нашим коллегам и открыто идут на диалог", - отметила Памфилова.

Она также рассказала, что члены УИК, помимо профессиональной деятельности в рамках проекта, сталкиваются с иными ситуациями. "В Калужской области наши коллеги спасли пожилую женщину, у которой в доме была утечка газа, они вовремя выяснили это и перекрыли газ, в Тульской области - женщину, у которой случился инсульт, [члены УИК] нашли ее сына, вызвали скорую помощь. Подобных случаев бывает немало", - добавила Памфилова.