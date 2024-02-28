В Новгородской области женские консультации сделают центрами репродуктивного здоровья

Переквалификация пройдет в рамках пилотного проекта по повышению рождаемости

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. Женские консультации в Старой Руссе и Боровичах Новгородской области необходимо переквалифицировать в центры репродуктивного здоровья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области по итогам рабочей поездки губернатора региона Андрея Никитина в Старорусский район, который попал в пилотный проект по повышению рождаемости.

"Женские консультации в Боровичах и Старой Руссе необходимо переквалифицировать в Центры репродуктивного здоровья. В рамках проекта также будет обращено особое внимание на здоровье мужчин, которые будут проходить обследование у уролога в поликлиниках", - сообщили в пресс-службе.

По информации правительства области, глава региона отметил, что первостепенная задача, которая стоит перед региональными властями - навести порядок в женских консультациях. "Беременные не должны ездить за десятки километров в областной центр, чтобы пройти все необходимые осмотры, сдать анализы. Ведение беременности, однозначно, должно быть на местах. Не менее важно уделить внимание репродуктивному здоровью мужчин", - сказал Никитин.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, женские консультации в Боровичском и Старорусском районах переоборудуют в рамках пилотного проекта по демографии "Рождаемость". Ранее в районах прошли стратегические сессии, в которых приняли участие различные категории граждан, в том числе, беременные женщины и многодетные родители. Вместе с главами районов и руководителями профильных региональных ведомств они обсуждали актуальные вопросы, решение которых сможет повлиять на улучшение демографической ситуации.

В Валдае медицинская помощь жителям оказывается в федеральном учреждении - филиале клинической больницы № 122 им. Соколова ФМБА России. В Боровичском и Старорусском районах - в центральных районных больницах. В Боровичах в настоящее время идет строительство детско-взрослой поликлиники. В Валдае запланировано строительство модульных корпусов женской консультации и детской поликлиники.

В марте этого года более 9 млн рублей будет выделено для дооснащения женской консультации в Старой Руссе медицинским оборудованием. Также в настоящее время идет разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений женской консультации и родильного дома "Старорусской ЦРБ".