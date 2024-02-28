В Москве в 2023 году собрали более 1,6 млн тонн вторсырья

Программа раздельного сбора мусора действует с 2020 года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Рекордный объем вторсырья - более 1,6 млн. тонн - собрали в столице в 2023 году в рамках программы раздельного сбора мусора. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В городе продолжается реализация программы раздельного сбора мусора, она действует с 2020 года и уже доказала свою эффективность и востребованность у москвичей. Количество собранного вторсырья постоянно растет, только в 2023 году при сортировке было выделено и направлено на переработку более 1,6 млн тонн, что превышает предыдущий аналогичный показатель. До старта программы в Москве выделяли ежегодно всего 450 тыс. тонн вторсырья", - сказал Бирюков.

По его словам, положительная динамика реализации программы стала возможна благодаря грамотной организации соответствующей инфраструктуры.

"При подготовке программы провели анализ и пришли к выводу, что главное - сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. Во дворах и возле объектов социальной сферы установлены брендированные контейнеры, сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тыс. мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что участие в программе раздельного сбора мусора в столице остается добровольным. Благодаря активной разъяснительной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе, заключил Бирюков.