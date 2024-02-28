Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор экс-банкиру Хотину по делу о растрате

Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить его к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы планирует огласить приговор экс-владельцу банка "Югра" Алексею Хотину, обвиняемому в растрате более 23 млрд рублей. Начало оглашения решения суда назначено на 11:00 мск 28 февраля. Судья огласит только вводную и резолютивную части приговора, его полный текст будет изготовлен позднее.

Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить банкира к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы, а также удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны. Директору филиала "Югры" в Москве Нине Черновой прокурор попросил назначить 9 лет колонии, председателю правления кредитного учреждения Дмитрию Шиляеву - 9 лет и 3 месяца, бывшему президенту банка Дмитрию Нефедову - 9,5 года. Кроме того, каждому из подсудимых гособвинение попросило назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Хотин и другие фигуранты дела вину не признают и просят суд оправдать их.

Уголовное дело в отношении Хотина слушалось почти три года. Осенью 2023 года районный суд отправил его и Нефедову в СИЗО в связи с воспрепятствованием с их стороны производству по делу. Кроме того, по информации гособвинения, Хотин допускал нарушения условий избранного ему ранее домашнего ареста. Шиляеву и Черновой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий соответственно.

Замоскворецкий суд Москвы 10 мая прошлого года удовлетворил иск Генпрокуратуры России о взыскании более 192 млрд рублей задолженности в доход государства с Хотина, бизнесмена и девелопера Александра Клячина, а также с группы компаний "Русь-ойл". Как уточнял ТАСС представитель суда первой инстанции, "Русь-ойл" основана в 2013 году подконтрольными Хотину структурами и ведет деятельность по добыче полезных ископаемых в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири. Генеральной прокуратурой РФ в суде было доказано получение Хотиным незаконного дохода, выраженного в уклонении от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) налогоплательщиками - хозяйственными обществами, входящими в "Русь-ойл", отмечали в суде.