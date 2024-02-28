В Москве простятся с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым

Церемония пройдет в Колонном зале Дома союзов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым пройдет в среду в Колонном зале Дома союзов в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда.

"С 12:00 до 13:00 - вход свободный", - уточнили в пресс-службе. Отпевание пройдет в храме Христа Спасителя. Похоронен Лебедев будет в этот же день на Новодевичьем кладбище Москвы.

Вячеслав Лебедев умер 23 февраля на 81-м году жизни из-за тяжелой болезни. Соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда выразили президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава МЧС Александр Куренков, Федеральная палата адвокатов и Ассоциация юристов России.

О председателе

Лебедев был бессменным руководителем Верховного суда России с июля 1989 года. Выпускник юридического факультета МГУ, в разные годы он был судьей районных судов Москвы и председателем Московского городского суда.

Возглавив Верховный суд, он сразу же приступил к подготовке стратегической программы реформирования отечественного правосудия и изложил концептуальные положения судебной реформы, среди которых введение апелляционных инстанций, судопроизводства с участием присяжных заседателей, возрождение мировой юстиции, создание окружных судов. Спустя десятилетия его предложения были оформлены в виде законов. При участии Лебедева был принят федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации", который положил конец правовому сепаратизму и центробежным тенденциям в сфере правосудия. По его настоянию Верховный суд был наделен правом законодательной инициативы, а принятые в 1998 году законы "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" и "О финансировании судов в Российской Федерации" исключили финансовую зависимость судов от органов исполнительной власти.

Лебедев был сторонником гуманизации уголовного законодательства и правоприменительной практики, в том числе введения новых оснований прекращения уголовного преследования судом, расширения сферы применения наказаний, альтернативных лишению свободы, и мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей, сокращения судимости несовершеннолетних, исключения необоснованного уголовного преследования предпринимателей. В итоге в России сократилось число заключенных в колониях за последние 20 лет более чем в два раза, а арестованных - в четыре раза.

Без участия председателя Верховного суда не обходилась и подготовка всех действующих процессуальных кодексов, их совершенствование и модернизация, в том числе Кодекс административного судопроизводства, который предоставил гражданам и бизнесу возможности беспрепятственно в судебном порядке разрешать спор с органом власти или должностным лицом.

После объединения в 2014 году Верховного и Высшего арбитражного судов под руководством Лебедева была начата масштабная работа по развитию судопроизводства и разъяснению правовых норм. Это позволило исключить разночтения в толковании положений законодательства и споры о подсудности, унифицировать целый ряд процессуальных институтов. Он же инициировал создание кассационных и апелляционных судов, которые приступили к работе в октябре 2019 года. Это позволило исключить совмещение в одном суде нескольких инстанций по одним и тем же делам, укрепить независимость судей и повысить эффективность исправления судебных ошибок.

Лебедев придерживался принципа открытости судов. Результатом такой работы стала цифровизация судопроизводства, формирование и развитие ГАС "Правосудие", создание возможности подачи документов в суды в электронном виде, широкое применение в судах систем видео-конференц-связи и веб-конференции. Его коллеги говорят, что Лебедева всегда отличали государственное мышление и чувство высокой ответственности за дело его жизни - правосудие. Он был справедливым, внимательным, глубоким и тактичным человеком, уникальной личностью, сочетавшей в себе твердость и чуткость, требовательность и отзывчивость.