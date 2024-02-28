В Госдуму внесут законопроект о праве тратить маткапитал на лекарства для детей

Инициатива также предполагает, что этими средствами можно будет пользоваться для получения платных услуг в любой медицинской организации в России, имеющей лицензию

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" в среду внесут в Госдуму законопроект, который предлагает разрешить использовать средства маткапитала на получение ребенком платных медуслуг или покупку лекарств по назначению врача. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Законопроект предлагает внести изменения в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Депутаты предлагают дополнить статью закона о распоряжении средствами маткапитала новой нормой, согласной которой лица, получившие сертификат, могут полностью или частично потратить его на получение ребенком или детьми платных медуслуг или оплату лекарств по назначению врача. По действующим нормам они могут направить эти средства на улучшение жилищных условий, получение ребенком образования, формирование накопительной пенсии для матери, получение ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка до достижения им трех лет, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Кроме того, законопроект предлагает дополнить закон новой статьей, которая регламентирует направление средств маткапитала на получение таких медуслуг. Согласно документу, средства маткапитала можно будет направить на получение платных услуг "в любой медицинской организации на территории РФ, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности", а также на оплату назначенных врачом лекарств, перечень которых определит правительство РФ. Уточняется также, что правила направления средств маткапитала на такие цели установит кабмин.

Как отметил ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, депутаты предлагают прописать в законе, что речь идет именно о медуслугах и лекарствах по назначению врача, "чтобы убрать все возможные злоупотребления и позволить тратить средства маткапитала на лечение вне рамок ОМС и на покупку дорогостоящих лекарств".

"Следует отметить, что родители часто сталкиваются с финансовыми трудностями при лечении ребенка. Это может быть связано с необходимостью проведения срочной дорогостоящей операции, а квоты на бесплатную операцию можно ждать очень долго, а также необходимостью получения медицинских услуг, которые невозможно получить бесплатно", - говорится в пояснительной записке.