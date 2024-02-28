В России предложили освободить детей-сирот от задолженности по оплате ЖКУ

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат партии Александр Аксененко объяснили необходимость такой инициативы тем, что дети не могут оплачивать долги, которые накапливаются за время жизни в детском доме или у опекуна

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат партии Александр Аксененко направили письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с предложением списать ранее начисленные детям-сиротам долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

"Во исполнение поручения президента РФ Владимира Владимировича Путина просим вернуться к рассмотрению обозначенной нами темы и рассмотреть следующие предложения: <...> рассмотреть возможность списания ранее начисленных сиротам долгов за ЖКУ", - говорится в документе.

Депутаты также предлагают освободить сирот от оплаты их доли в счетах за ЖКУ в жилом помещении в период, когда они не имели возможности им пользоваться в связи с установлением над ними опеки или попечительства, помещением их в детские дома либо получением ими профессионального образования. Кроме того, авторы письма предлагают обязать органы опеки и попечительства передавать в управляющие компании информацию о зарегистрированных в жилых помещениях сиротах для исключения начисления их доли в оплате ЖКУ.

Они отметили, что за время жизни в детском доме или у опекуна дети-сироты не имеют возможности оплачивать долги по ЖКУ по месту регистрации, так как не имеют собственного дохода. Тем не менее управляющие компании взыскивают такую задолженность с сирот по достижении ими совершеннолетия. "В случае если сумма долга неподъемная, сироты на долгие годы становятся должниками, а в некоторых случаях через суд у сирот пытаются изъять жилое помещение в счет погашения долга", - добавили Миронов и Аксененко.

Парламентарии напомнили, что вопрос задолженности по оплате ЖКУ детей-сирот обсуждался в декабре 2021 года на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. По итогам заседания президент РФ Владимир Путин дал поручение российскому правительству совместно с органами исполнительной власти РФ рассмотреть вопрос, касающийся предоставления сиротам компенсации для погашения задолженности по оплате ЖКУ за период, когда они не имели возможности жить по месту регистрации. Однако, отметили депутаты, Министерство экономического развития РФ оставило решение вопроса погашения задолженностей региональным властям, чтобы они принимали решение исходя из своих бюджетов. "Экономически обосновано, по-человечески несправедливо", - резюмировали они.