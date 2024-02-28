В ООН заявили, что почти 380 тыс. жителям Газы катастрофически не хватает продовольствия

Заместитель гендиректора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Маурицио Мартина также сообщил, что что гражданская инфраструктура анклава серьезно повреждена или разрушена

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Почти 380 тыс. из 2,2 млн жителей сектора Газа находятся в катастрофической ситуации по классификации острой нехватки продовольственной безопасности (IPC). Об этом заявил заместитель генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) Маурицио Мартина.

"378 тыс. человек, согласно подсчетам, переживают катастрофическую пятую фазу по IPC - самую жестокую фазу острой нехватки продовольствия, характеризуемую истощением, критическим уровнем недоедания и повышенным уровнем смертности", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Мартина отметил, что гражданская инфраструктура, включая ту, что крайне важна для производства, обработки и распределения продовольствия, "была серьезно повреждена или разрушена".

Представитель FAO также заявил о необходимости установления режима прекращения боевых действий для обеспечения продовольственной безопасности жителей сектора Газа. "Все стороны должны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву, а также правам человека и защите гражданских лиц. Немедленное прекращение огня и установление мира - это необходимое условие для продовольственной безопасности и реализации базового права человека на продовольствие", - констатировал он.

Как указывалось в распространенном 13 февраля заявлении FAO, вследствие эскалации конфликта в секторе Газа "наблюдаются беспрецедентные уровни острой нехватки продовольствия, голода и условий, близких к голоду". Так, "по категориям классификации острой нехватки продовольственной безопасности все 2,2 млн человек, проживающих в секторе, относятся к группам 3, 4 и 5 - от чрезвычайной ситуации и кризиса до катастрофы соответственно".