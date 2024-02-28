Исследования обновленного "Спутника" для детей 12-17 лет находятся на завершающем этапе

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что документы для внесения изменений в регистрационное удостоверение вакцины могут быть поданы в Минздрав уже на этой или следующей неделе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Исследования обновленного состава вакцины "Спутник" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет находятся на завершающем этапе, вскоре в Минздрав будет направлен пакет документов для изменения регистрационного досье. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Сейчас заканчиваются испытания клинические для подростков 12-17 лет. Неделю тому назад 42 или 43 ребенка были вакцинированы, там абсолютно все хорошо. Осталось еще семь или восемь детишек провакцинировать", - сказал он.

Ученый уточнил, что документы для внесения изменений в регистрационное удостоверение соответствующей вакцины для подростков могут быть поданы в Минздрав уже на "этой или следующей неделе".

11 декабря 2023 года пресс-служба Минздрава России сообщила о регистрации обновленного "Спутника лайт". Этот вакцинный препарат прошел клинические испытания, во время которых показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, а также низкую частоту значимых побочных эффектов. 12 декабря вакцину с обновленным антигенным составом ввели в гражданский оборот.