Рособрнадзор сообщил, что биология и информатика стали самыми популярными предметами ЕГЭ

Также в топ-3 вошло обществознание

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Обществознание, биология и информатика стали самыми популярными предметами ЕГЭ по выбору в 2024 году. Об этом сообщается в Telegram-канале Рособрнадзора.

"Сегодня пришло время подвести итоги нашего опроса для выпускников о подготовке к ЕГЭ. Самыми популярными предметами ЕГЭ по выбору стали обществознание, биология и информатика", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выбор предметов обусловлен поступлением выпускников в вуз на соответствующие направления и их повышенным интересом.

В Рособрнадзоре добавили, что при сдаче экзамена большинство школьников предпочитают начинать с простых заданий - такой вариант ответа выбрало преобладающее число участников опроса. На втором месте оказался вариант с равномерным распределением времени между всеми заданиями. На третьем месте - выполнение заданий с максимальными баллами в первую очередь.

По итогам опроса в ведомстве также отметили, что недостаток времени является основной сложностью, с которой сталкиваются выпускники при подготовке к ЕГЭ.