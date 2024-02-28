Вильфанд спрогнозировал холодную погоду на юге азиатской части России

При этом на севере страны ожидается температура воздуха выше климатической нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Смещение антициклона к югу со среды будет обуславливать температуру ниже климатической нормы на юге азиатской части России, а на севере страны - выше нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Со среды будет необычная ситуация, когда на юге азиатской части страны существенно холоднее, чем на севере", - сказал он, уточнив, что антициклон принесет теплые воздушные массы из Атлантики на север.

Метеоролог отметил, что на юге Западной Сибири температура будет ниже нормы на 7-9 градусов, а на юге Средней Сибири до конца рабочей недели - на 6-10 градусов. На юге Дальневосточного федерального округа с 28 по 29 февраля ожидается температура ниже нормы на 9-10 градусов, в Забайкальском крае до конца недели - на 6-9 градусов, в Амурской области - на 6-7 градусов, в Камчатском крае - на 7-10 градусов.

"А вот на севере температура супер высокая. Вчера в Салехарде был установлен рекорд, температура составила плюс 3,1 градуса. На юг закачивается очень теплый воздух, там температура на 12-16 градусов выше нормы. Это касается Ямала, Салехарда и даже севера Якутии. И в течение всей этой недели вот такая ситуация будет сохраняться", - добавил Вильфанд.