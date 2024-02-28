Более 1 тыс. аргентинцев подали заявки на участие в фестивале молодежи в России

Интерес к РФ среди молодежи в Аргентине большой, несмотря на геополитическую ситуацию, отметил глава Национального подготовительного комитета Лукас Гарсия

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 февраля. /ТАСС/. Более 1 тыс. аргентинцев подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус в РФ. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС глава Национального подготовительного комитета Лукас Гарсия.

"Мы в комитете очень рады, потому что более 1 тыс. молодых аргентинцев подали заявки на участие. Это означает, что интерес к России среди молодежи в Аргентине большой, несмотря на геополитическую ситуацию в мире. Как надеются участники, фестиваль позволит узнать им еще больше о России и сильнее полюбить ее", - сказал он.

Во вторник в Русском доме в Буэнос-Айресе прошли проводы делегации, в которую вошли 108 человек. "У нас есть участники из более чем 15 провинций. В делегации представлены разные профессии - есть ученые, спортсмены, художники, студенты, изучающие политику", - отметил Гарсия.

Перед поездкой участники делегации смогли пройти тематический курс по русскому языку, который был специально организован Русским домом.

Об ожиданиях участников

Как поделился участник делегации и блогер Пабло Прадо, для него фестиваль стал возможностью исполнить давнюю мечту. "Я историк и всегда много интересовался историей именно России, у меня наберется видеороликов о ней на несколько часов. Так что, когда появилась возможность оказаться на земле, изучению которой я посвятил столько времени, я был в полном восторге. Когда моя семья узнала, что я поеду в Россию, все очень радовались, что я исполню свою мечту", - сказал он.

По словам Прадо, его вдохновляет не только перспектива посещения России, но и возможность встретиться с молодыми людьми со всего мира. "Я вижу в этом возможность увидеть другие культуры и на опыте убедиться, что мы, выращенные в западной культуре, представляем только малую часть мира", - добавил блогер.

"Я решила принять участие, потому что считаю, что нельзя упускать возможности участвовать в таких фестивалях, где молодежь со всего мира может обсудить разные идеи во имя лучшего будущего и внести вклад в создание более справедливого мира, мира, где страны могут быть более экономически независимы", - поделилась Магдалена Претто.

Интерес к обучению в России

Сотрудница управления по международному взаимодействию департамента образования в министерстве человеческого капитала Аргентины Яра Вайсберг, присутствовавшая на мероприятии, отметила в разговоре с корреспондентом ТАСС, что аргентинская молодежь также интересуется возможностью обучения в России. "Несмотря на ситуацию в мире мы видим все больше людей, которые хотят учиться в России. Есть понимание, что там хорошие университеты, что аргентинцы там могут получить профессиональное образование", - отметила она.

Вайсберг признала, что действующее правительство Аргентины не считает отношения с Россией приоритетными для себя. "Это создает проблемы для тех нас, кто работает с Россией многие годы и хочет развития более тесных связей. Но это не невозможно, нам не создают специально препятствий", - добавила она.

О фестивале

Фестиваль примет 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. Региональная программа фестиваля пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.