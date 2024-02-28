На Камчатке в поселке Ключи капитально отремонтировали сети водоснабжения по нацпроекту

В общей сложности проложили свыше 10 км сетей водоснабжения и смонтировали более 100 водопроводных колодцев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Модернизация сетей водоснабжения в поселке Ключи завершена на Камчатке, что позволит улучшить качество питьевой воды в удаленном населенном пункте. Работы были проведены в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Реконструкция сетей водоснабжения велась в течение двух лет с 2022 по 2023 годы. В общей сложности строители проложили свыше 10 км сетей водоснабжения и смонтировали более 100 водопроводных колодцев. Финансирование велось с привлечением всех уровней бюджетов: федерального, регионального и местного. Реализация соответствующего мероприятия позволит обеспечить стабильное снабжение потребителей питьевой водой нормативного качества в полном объеме, а также свести к минимуму возникновение аварий на сетях водоснабжения в поселке Ключи", - говорится в сообщении.

В краевом правительстве также сообщили, что в поселке Ключи построят водовод, защищенный от проникновения вулканического пепла в питьевую воду. Это связано с тем, что инфраструктура населенного пункта серьезно пострадала после извержения вулкана Шивелуч в апреле 2023 года.

Поселок Ключи - удаленный населенный пункт на востоке Камчатки. В нем проживают около 4 тыс. человек. Поселок окружен Ключевской группой вулканов.