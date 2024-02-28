Карлсон считает, что НАТО не приносит пользу США

Журналист также отметил, что Россия "имеет право" требовать, чтобы у ее границ не было ракет альянса

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. НАТО ущемляет суверенитет США и не приносит пользу стране, поэтому Вашингтону следует выйти из этого альянса. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману.

"Я не понимаю цели НАТО. Я не думаю, что НАТО принесет пользу Соединенным Штатам. Я считаю, что это посягательство на наш суверенитет. Я бы вышел из НАТО, если бы был президентом США", - сказал он.

Карлсон также отметил, что Россия "имеет право" требовать, чтобы у ее границ не было ракет НАТО. "Я не знаю, зачем нам это и что мы от этого получим", - добавил журналист.

Ранее бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что НАТО в случае выхода Соединенных Штатов из ее состава фактически прекратит свое существование, это станет ударом по репутации Вашингтона.