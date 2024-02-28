Все документы, переданные Путиным Карлсону, связаны с авторством Богдана Хмельницкого

Они написаны на малороссийском наречии XVII века

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Все пять исторических документов, копии которых президент РФ Владимир Путин передал во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, связаны с авторством гетмана Запорожского войска Богдана Хмельницкого (около 1595-1657 годов). ТАСС ознакомился с их содержанием.

В основном среди них послания царю Алексею Михайловичу от 1648, 1649 и 1654 годов, а также Мартовские статьи Богдана Хмельницкого 1654 года (Переяславский договор). Кроме того, есть одно обращение Хмельницкого к польскому королю Яну Казимиру в 1649 году.

Эти пять документов написаны на малороссийском наречии XVII века, каждый из них занимает одну или полторы страницы печатного текста, а Мартовские статьи - почти четыре страницы. Речь в них идет о совместных действиях и защите от Речи Посполитой, о положении малороссийского гетманства в составе Русского государства (в договоре), об условиях примирения Запорожского войска с поляками (в письме Яну Казимиру).

В Telegram-канале ТАСС выложены фотографии полного текста посланий Богдана Хмельницкого.

Публикация с интервью Путина Карлсону набрала более 200 млн просмотров в социальной сети X с 9 февраля. Интервью длилось чуть более двух часов. За это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов.