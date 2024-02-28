Гинцбург заявил о более высокой заразности коронавируса, чем у любого другого возбудителя

"Эволюционный процесс вируса" не только не замедлился, но и перешел "на качественно другой уровень", отметил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Коронавирус, продолжающий циркулировать во всем мире, стал заразнее любого другого возбудителя инфекционных заболеваний. Наблюдается рост степени его разнообразия и приспособленности, сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Коронавирус продолжает циркулировать по всему миру, и контагиозность по сравнению с его предыдущими вариантами, например, "дельтой", увеличилась в четыре-пять раз и достигла такого числа, которого раньше ни у одного другого возбудителя инфекционных заболеваний не было, даже у кори", - сказал он.

"Начиная со всех вариантов XBB [штамма коронавируса "омикрон"], это рекомбинантный вариант. Они начали между собой <...> обмениваться фрагментами РНК, то есть рекомбинировать, и степень разнообразия, степень приспособленности возросла на порядки", - добавил Гинцбург и при этом уточнил, что "эволюционный процесс вируса" не только не замедлился, но и перешел "на качественно другой уровень".

В то же время, по словам ученого, по скорости наступления летального исхода с момента заражения коронавирус стал "менее опасным". Как пояснил Гинцбург, он более "хитро и комплексно взаимодействует с человеческим организмом, меньше его убивает, но дольше в нем существует, вызывая отдаленные последствия". В результате длительной циркуляции вирус вызывает "очень тяжелое и продолжительное иммунодефицитное состояние", на которое в дальнейшем накладываются другие инфекционные заболевания, чьи возбудители могут сосуществовать с человеком. например, микоплазмы.

"Когда микоплазмы существуют в нашем организме в небольшом количестве, они не считаются вообще патогенными и действительно не вызывают никакого дискомфорта. А когда на фоне иммунодефицита, который, в частности, вызывает COVID-19, их становится больше, то у человека начинается пневмония", - уточнил ученый.