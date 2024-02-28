Карлсон считает, что американское правительство своими же санкциями бьет по США

Журналист назвал введенный страной уровень рестрикций "сумасшествием"

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство США, вводя санкции "в сумасшедших объемах", портит свою же собственную страну. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в интервью блогеру Лексу Фридману.

"Санкции навсегда изменят США, наш уровень жизни и то, как работает наше правительство. Это больше, чем что-либо на моей памяти испортило США. Тот уровень санкций, которые мы ввели, - это сумасшествие", - сказал он.

23 февраля Минфин США обнародовал новые антироссийские санкции, направленные против физических и юридических лиц из РФ и других государств. В новый пакет рестрикций вошли 554 позиции, в том числе 57 физических и 485 юридических лиц, а также 12 судов. Помимо российских фирм, ограничения затронули компании из Германии, Киргизии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии, Турции и других стран. Новые санкции в отношении РФ также ввели власти Канады.