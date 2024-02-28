В горных районах Марокко прошли сильные снегопады

Высота снежного покрова достигает в некоторых областях страны 30 см

РАБАТ, 28 февраля. /ТАСС/. В горных районах нескольких северных, центральных и южных областей Марокко прошли сильные снегопады.

Как сообщили газете Le Matin в Главном управлении метеорологии (ГУМ), последствия урагана "Луи", который в последние дни прошелся по некоторым странам Европы, повлияли также и на погоду в Марокко, где на этой неделе зафиксировано понижение температуры, дожди и снегопады.

Под снегом оказались обширные горные районы в северной области Риф, в Среднем Атласе и в Высоком Атласе. Высота снежного покрова, по данным ГУМ, достигает 30 см в некоторых областях.

Снег выпал в курортном Ифране в горах Среднего Атласа, который называют "Маленькой Швейцарией" за схожесть зданий с альпийскими домиками. Снег слоем накрыл черепичные крыши зданий, минареты мечетей, улицы, площади и верхушки деревьев. Температура воздуха упала ниже нуля градусов по Цельсию, что привело к замерзанию водоемов.

Как сказали в беседе с корреспондентом ТАСС владельцы нескольких отелей и турбаз в Ифране, в предстоящие выходные в город и близлежащие районы приедут тысячи любителей зимней экзотики по-африкански. Ожидается ажиотаж на санно-горнолыжной станции Мишлиффен, представляющей собой большую чашу, расположенную в кратере потухшего вулкана и окруженную цепью высоких кедровых деревьев, и на горе Хабри.