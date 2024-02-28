Карлсон заявил, что впечатления от РФ заставили его возненавидеть лидеров США

Журналист назвал Москву "действительно красивым городом"

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что впечатления от посещения Москвы заставили его возненавидеть лидеров собственной страны. Такое мнение он выразил во вторник в интервью блогеру Лексу Фридману.

"Именно Москва поразила меня. Я совершенно не был к этому готов <...>, никаких граффити, бездомных, на улице нет людей, употребляющих наркотики. Полная чистота, нет мусора <...>. Это действительно красивый город", - сказал журналист.

"Это [впечатление] не заставило меня полюбить [президента России Владимира] Путина, это заставило меня возненавидеть собственных лидеров. Потому что я вырос в стране, где были похожие города. Были хорошие города, которые являлись безопасными, но у нас их больше нет", - добавил он.

Ранее Карлсон сообщил, что российская столица производит более благоприятное впечатление, чем любой американский город. Он отметил, что архитектура, еда и услуги в Москве лучше, чем в любом городе США.