В Комсомольске-на-Амуре в 2024 году увеличили в два раза бюджет на озеленение

Из бюджета на высадку цветов направят 6,3 млн рублей

ХАБАРОВСК, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Комсомольска-на-Амуре впервые за последние годы увеличили бюджет на озеленение города, на это направят 6,3 млн рублей. Количество мест для высадки цветов удвоят, сообщил глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.

"Мной принято решение в этом году в два раза увеличить средства на высадку цветов. Соответственно, будет увеличено тоже в два раза количество мест, где их будут высаживать, естественно, увеличится и количество цветочной рассады", - написал глава города в своем Telegram-канале.

Как уточнили ТАСС в городской администрации, примерно в течение последних семи лет число мест, где высаживались цветы в городе, только сокращалось. Местные жители обращали внимание властей на то, что "город не был нарядным". "В этом году появилась возможность добавить денег на цветы, поэтому будет увеличен объем работ по озеленению", - проинформировали в администрации.

Жорник сообщил, что из бюджета на высадку цветов в 2024 году будет направлено 6 млн 300 тыс. рублей. Цветы высадят в 45 местах - на площадях, в скверах у памятников, в парках. Цветами украсят территории у гостиниц, библиотек, у театра и кинотеатра, у городской доски почета, их высадят на перекрестках дорог. На улицах города появятся голубой мексиканский агератум, петунья крупноцветная, колеус, кохия, цинерария, бархатцы, белая, красная и розовая бегония.

"Для сравнения: в 2023 году было выделено на высадку цветов чуть более 3 млн. На эти деньги цветы высаживались на 22 объектах. Было высажено 29 тыс. корней рассады", - написал глава города.

На следующей неделе планируется провести аукционы по определению подрядчиков, которые займутся озеленением. Площадки под высадку цветочной рассады подготовят с 13 по 27 мая, сами работы пройдут в период с 27 мая по 28 июня.