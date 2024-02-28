В Приморье заявили о снижении количества убийств и изнасилований

По словам начальника УМВД по региону Александра Табакаева, это связано с проводимой профилактической работой

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Приморском крае за прошедший год значительно сократилось. Это связано с профилактической работой полиции, сообщил депутатам Законодательного собрания Приморья в ходе отчета за 2023 год начальник УМВД по региону Александр Табакаев.

"Принимаемые меры профилактического характера позволили нам по итогам 2023 года снизить: на 12,2% количество убийств, со 147 до 129; фактов причинения тяжкого вреда здоровью с 435 до 407, в том числе повлекших смерть с 88 до 75; изнасилований с 53 до 39. Сократилось на 24,5% количество грабежей, на 18% - краж, меньше совершено угонов. Таким образом, в течение всего года основные показатели преступности продолжают снижаться. Оперативная обстановка в крае остается под нашим контролем", - рассказал Табакаев.

Достигнутые результаты он связал с профилактической работой полиции. Так, в прошедшем году сотрудники УМВД контролировали более чем 17 тыс. человек - условно осужденных и освобожденных из мест лишения свободы. В рамках проведения индивидуальной профилактической работы участковыми уполномоченными полиции проведено 66 тыс. проверок подучетных лиц.