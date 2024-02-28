СК разработал особые методики расследования дел об обстрелах

Глава ведомства Александр Бастрыкин, в частности, рассказал, что осмотр поврежденных объектов проводится с помощью беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Криминалисты Следственного комитета России разработали особые методики, позволяющие при помощи специальных технических средств оперативно собирать доказательства по делам об обстрелах украинскими военными жилых домов и другой гражданской инфраструктуры. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава СК Александр Бастрыкин.

"Нашими криминалистами были разработаны особые методики, позволяющие при помощи специальных технических средств выполнить такую задачу. В целях тщательного изучения последствий использования националистами боевого оружия осмотр поврежденных объектов осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов", - рассказал он.

Бастрыкин пояснил, что в вооруженном конфликте к применяемым запрещенным средствам и методам ведения войны относятся обстрелы жилых домов, гражданской инфраструктуры с применением высокоточного оружия, случаи расправ над гражданским населением, истязания людей и другие факты. Их расследование в условиях боевых действий требует значительной оперативности и соблюдения мер безопасности. Кроме того, подвергшаяся атаке территория занимает большую площадь, а фиксация последствий обстрелов требует тщательного осмотра.

Глава СК отметил, что время сбора доказательств преступлений бывает разным и зависит от того, когда специалисты ведомства узнали о том или ином преступлении и какими сведениями располагают. "К примеру, по прошествии почти двух лет после событий в Мариуполе мы продолжаем устанавливать и расследовать новые факты преступной деятельности представителей ВСУ против мирного населения", - рассказал он. Бастрыкин добавил, что также устанавливаются и другие преступления, совершенные с 2014 года.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.