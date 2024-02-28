Житель Авдеевки заявил о непривычной тишине в городе после его освобождения ВС РФ

По словам горожанина, ВСУ целенаправленно поражали дома местного населения

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Непривычная тишина установилась в Авдеевке после ее перехода под контроль ВС РФ. Об этом рассказал житель освобожденного города в видеоинтервью, которое распространило Минобороны РФ.

"Все хорошо, вы пришли, уже и тишина. Хоть спать уже можно более или менее нормально. Первые два дня спать не мог, не привык к тишине здесь", - отметил он.

По словам местного жителя, Вооруженные силы Украины целенаправленно поражали дома населения. "Танки заезжали, <…> по "Химику" (микрорайон - прим. ТАСС) отстрелялись и уехали. А потом говорят, это ДНР и Россия все стреляют. Хотя все видели и знают, что это Украина. Вон у меня дом, и все три прилета со стороны Украины", - добавил он.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. В Минобороны России подчеркнули, что вывод украинских подразделений был хаотичным. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку.