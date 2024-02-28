Пленному бойцу ВСУ провели экскурсию по Мариуполю

Мужчина рассказал, что был удивлен тем, как восстанавливают город

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий Андрей Шкарбан во время экскурсии по Мариуполю рассказал ТАСС, что украинские СМИ лгут о гуманитарной ситуации в городе.

"Я не был никогда раньше в Мариуполе. В пабликах писали, что город разрушен, что люди выживают или вообще повыезжали. Но я приятно удивлен, что город восстанавливают. Красивые дома, постройки, школы, садики. Провозили меня по разным улицам. Восстановление идет полным ходом. Хорошие дороги, люди гуляют на улицах", - сказал Шкарбан.

Он был удивлен и обилием продуктов в магазинах. "С продуктами проблем нет, ассортимент большой, полки заполнены, есть все, что захочешь", - добавил пленный.

Шкарбан сообщил, что на территории Украины строительства, по масштабам схожего с идущим в Мариуполе, не видел.