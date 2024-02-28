Российские военные оказывают помощь жителям освобожденной Авдеевки

В частности, военнослужащие доставляют продукты, воду, средства первой необходимости, медицинские препараты, а также дрова и уголь

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие регулярно оказывают помощь жителям Авдеевки, оставшимся в городе после его освобождения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Для них доставляются продукты питания длительного хранения, питьевая вода, средства первой необходимости, медицинские препараты, а также дрова и уголь для печного отопления", - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве уточнили, что саперные подразделения продолжают работу по очистке дорог от неразорвавшихся снарядов и мин, а также помогают обезвреживать взрывоопасные предметы, найденные во дворах многоквартирных домов и в частном секторе. "После освобождения Авдеевки инженерами ежедневно уничтожается до нескольких сотен неразорвавшихся боеприпасов", - добавили в Минобороны.

Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии.