В Японии начали четвертый этап сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

В ходе него планируется сбросить порядка 7,8 тыс. тонн воды партиями, не превышающими 500 тонн в сутки

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Специалисты японской аварийной АЭС "Фукусима-1" приступили к очередному, уже четвертому этапу сброса очищенной воды со станции. Об этом объявила компания-оператор Tokyo Electric Power.

В ходе четвертого этапа, как и раньше, планируется сбросить порядка 7,8 тыс. тонн воды партиями, не превышающими 500 тонн в сутки. Этот этап продлится до 16 марта.

Ранее МИД Японии объявил, что в середине марта с очередной инспекцией на станцию прибудет делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси. Руководитель МАГАТЭ, в частности, понаблюдает за процессом сброса воды, а также встретится с властями префектуры Фукусима и местными жителями.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1 500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.

Решение Токио спровоцировало недовольство нескольких стран. Главное таможенное управление КНР с 24 августа прошлого года, когда начался первый этап сброса воды, полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.