Центр им. Гамалеи планирует начать исследования нового "Спутника" для детей 6-11 лет

Российская академия наук дала разрешение на эту работу, сообщил директор центра Александр Гинцбург

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи получил разрешение на исследование обновленного состава вакцины "Спутник" для детей от 6 до 11 лет, вскоре планируется начать набор группы, сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.

"Что касается младшей категории детей, 6-11 лет, то совсем недавно, буквально неделю назад, мы получили разрешение на эту работу от Российской академии наук, от экспертов. Так как это бюджетные деньги, то все траты по бюджетным деньгам идут через экспертизу РАН, несмотря на то, что Минздрав уже давно на эту работу деньги выделил. Сейчас, наверное, начинается набор этой меньшей возрастной группы", - сказал он.

11 декабря 2023 года пресс-служба Минздрава России сообщила о регистрации обновленного "Спутника лайт". Этот вакцинный препарат прошел клинические испытания, во время которых показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, а также низкую частоту значимых побочных эффектов. 12 декабря вакцину с обновленным антигенным составом ввели в гражданский оборот.