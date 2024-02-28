Сервисы для коммуникаций от Microsoft и Zoom остаются лидерами по использованию в РФ

В 2023 году Zoom использовали 12-13% опрошенных, следует из результатов исследования отраслевого издания "Видео+Конференция"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сервисы для видео-конференц-связи Microsoft Teams и Zoom, а также решения от компании Cisco в 2023 году остались в топе самых популярных среди специалистов, несмотря на постепенное падение доли. Об этом говорится в исследовании отраслевого издания "Видео+Конференция", подготовленного для ТАСС.

Аналитика готовилась по ответам 500 руководителей и специалистов IT-отделов разных компаний, каждый из которых занимается корпоративными коммуникациями (переводит сотрудников на удаленку, внедряет или обслуживает видео-конференц-связь, проводит вебинары, удаленно обучает).

Доля тех, кто использует Zoom, в 2021 году составляла 20%, в следующем - 17%, и просела до 12-13% в 2023 году. Софт от Cisco в 2021 и 2023 годах использовали 9%, в 2022 - 11%. При этом Zoom никогда не опускался ниже второго места в топе, а Cisco - ниже четвертого. Cisco официально прекратил работу в РФ в начале 2022 года.

В 2021 году в топ-3 был Skype (10%), принадлежащий Microsoft. 31 июля 2021 года закрылся Skype for Business, привлекавший в том же году 8% россиян (топ-5). После его закрытия корпорация начала продвигать Microsoft Teams. В 2022 году доля Teams составила чуть более 10%, в 2023 - 7-8%. Microsoft и Zoom не отказывались от поставок бесплатных тарифов, указали составители исследования.

На фоне падающей доли использования специалистами зарубежных сервисов для видео-конференц-связи выделяется российский TrueConf. Его доля за три года только росла - с 14% в 2021 году до 17-18% в 2022-2023 годах. В 2023 году в рейтинг вошел сервис "МТС Линк" - бывший Webinar, на пятом месте с долей 5%. При этом в 2022 году сам Webinar занимал почти околонулевую долю.

Сервис "Яндекс Телемост" в 2021 году занимал 2%-ную долю. Но уже в 2022 году софт "Яндекса" вышел в топ-5 с 7%, а в 2023 году - в топ-4 (8%). В рейтинге "Видео+Конференции" есть и другие российские сервисы, которые раньше даже не встречались в анкетах. "Российские разработчики ощутимо активизировались", - прокомментировали в отраслевом издании такую тенденцию.