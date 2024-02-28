Под Новосибирском планируют построить Центр реабилитации участников СВО

Работы в Бердске намерены начать в 2025 году, а завершить - в 2028 году

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Строительство реабилитационного центра для участников специальной военной операции (СВО) в городе Бердске недалеко от Новосибирска, состоящее из двух этапов, планируется начать в 2025 году. Завершение работ ожидается в 2028 году, сообщил ТАСС министр строительства региона Алексей Колмаков.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщал, что возведение центра на 400 коек планируется начать в 2024 году.

"Проект строительства регионального многофункционального центра реабилитации инвалидов и ветеранов разбит на два этапа: первым предусматривается реконструкция существующего здания, вторым - строительство нового корпуса <...> Срок реализации второго этапа проекта - 2025-2028 годы", - сказал он.

Колмаков уточнил, что власти региона планируют подать заявку в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) для реализации второго этапа проекта. В данный момент ведется разработка проектно-сметной документации на оба этапа. Подрядчиком на подготовку ПСД на первый этап определен АО "Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект" (АО "Гражданпроект").

"Ориентировочный срок заключения контракта на строительство - четвертый квартал 2024 года. Строительство запланировано на 2025 год. В бюджете Новосибирской области по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования на ближайшую трехлетку - порядка 1 млрд рублей", - пояснил Колмаков.

Подрядчик на разработку проекта на второй этап - московская компания "Эко-проект". С учетом необходимых согласований и экспертиз завершение работ по проектированию запланировано до конца 2024 года, после чего будет направлена заявка в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) для привлечения федерального финансирования на реализацию второго этапа строительства.

В свою очередь министр труда и социального развития области Елена Бахарева сообщила ТАСС, что учреждение будет предоставлять услуги по комплексной медико-социальной реабилитации и абилитации. "Оснащение оборудованием будет осуществляться в соответствии с перечнем предоставляемых услуг", - добавила она.