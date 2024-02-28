ТАСС ознакомился с историческими документами, копии которых Путин передал Карлсону

Они представляют собой в основном послания Богдана Хмельницкого царю Алексею Михайловичу, в одном из которых гетман благодарит государя за согласие принять Войско Запорожское в подданство царя Московского

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Малороссия несколько раз просилась "под руку" Москвы в XVII веке, это следует из писем гетмана Войска Запорожского Богдана Хмельницкого царю Алексею Михайловичу. Копии этих исторических документов были переданы Владимиром Путиным во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, ТАСС ознакомился с их полным текстом.

Документы представляют собой в основном послания Богдана Хмельницкого царю Алексею Михайловичу, есть также одно обращение Хмельницкого к польскому королю Яну Казимиру.

Так, в письме к московскому царю от 8 июня 1648 года гетман уведомляет о победах своего войска над армией Речи Посполитой на Желтых Водах и под Корсунем. Также он пишет о смерти польского короля Владислава IV Вазы и о том, что казаки мечтают об обретении для их земли такого православного самодержца, как царь Алексей Михайлович. При этом Хмельницкий сообщает о готовности Войска Запорожского выступить на стороне царской армии в случае войны Речи Посполитой с Российским государством.

8 февраля 1649 года Хмельницкий пишет Алексею Михайловичу новое письмо, в котором сообщает, что уже дважды посылал в Москву письма с гонцами, однако ответа не получил. Он пишет, что в этих посланиях просил царя начать военные действия против Речи Посполитой наступлением от Смоленска, чтобы те больше не имели власти над христианами и "не проливали крови нашей". Сам Хмельницкий со своей армией нанес бы одновременный удар из Поднепровья, чтобы - прямо обращается он к царю - "ваше царское величество был над нами государем и царем православным, а не иноверцы".

Гетман также пишет, что запорожцами была получена грамота Алексея Михайловича, в которой он желает, чтобы они в покое жили с Речью Посполитой и "чтобы больше крови христианской не проливалось". По словам гетмана, он и его соратники и сами бы хотели этого, однако поляки, пишет он, "хитрые и несправедливые в слове": присылают своих послов с миром и в то же время "войско собирают на нас, несколько городов христиан высекли, попов и чернецов (монахов - прим. ТАСС), хватая, рубят и разные муки, яко Ирод, чинят".

В этом же письме Хмельницкий просит царя в случае, если польское войско нападет на восставшее Гетманство, оказать поддержку наступлением русской армии от Смоленска. Если же не будет никакой помощи от Москвы, добавляет он, то запорожцы, "взяв Бога на помощь", будут до тех пор биться с врагом, пока их не станет.

Письмо польскому королю

Спустя неделю, 14 февраля 1649 года, гетман Войска Запорожского шлет письмо и новоизбранному королю Речи Посполитой Яну II Казимиру Вазе, предпринимая, видимо, последнюю попытку примирения. Там он обозначает условия, на которых возможно заключение мира с польско-литовским государством и при соблюдении которых гетман и его соратники вновь стали бы верноподданными "его королевской милости".

Требования Хмельницкого включали ликвидацию униатской греко-католической церкви и возвращение православной церкви ее имущества и владений, узаконение существования в Речи Посполитой, в частности на территории Гетманства, двух церквей - Римско-католической и Православной ("греческого закона"), однако при этом запрет на нахождение в Гетманстве членов ордена иезуитов и их учебных заведений.

"Просим, чтоб киевский воевода был из русского народа и придерживался греческого закона (был православным - прим. ТАСС), чтоб не преследовал церковь божию, как теперешний [воевода]", - писал Хмельницкий. Также в Сенат Речи Посполитой должны были быть введены три представителя от малороссийских земель - киевские митрополит, воевода и каштелян (начальник киевского гарнизона), которые бы "защищали нашу веру и права русского народа".

Еще одним условием был недопуск на Украину князя Иеремии Вишневецкого - польского военачальника, перешедшего из православия в католичество и жестоко подавлявшего восстания казаков и крестьян.

"Под руку Москвы"

Еще одно письмо Хмельницкий пишет царю Алексею Михайловичу 8 января 1654 года, благодаря его за согласие принять Войско Запорожское в подданство царя Московского. Решение об этом принял в октябре 1653 года в Москве Земский собор, удовлетворив неоднократные просьбы гетмана, и 8 января следующего года переход запорожского казачества под покровительство русского государя был утвержден радой в Переяславе.

В письме царю от того же числа Хмельницкий выражает благодарность за принятие его с Запорожским войском "под крепкую и высокую государскую руку" и информирует о том, что перед царскими послами им и казачьими старшинами была принята присяга на верность царю. Гетман просит Алексея Михайловича защищать земли казаков от неприятелей и жаловать их "милостью и великими щедротами своими".

Наконец, пятое обращение - это так называемые Статьи Богдана Хмельницкого от 12 марта 1654 года, которые были утверждены царем и Боярской думой (их еще называют Переяславскими статьями, Переяславским договором). Речь идет о документе, в котором определялось положение Малороссийского гетманства в составе Русского государства, его автономный статус.

Договор, привезенный послами в Москву, был оформлен в виде челобитной на имя государя, в нем содержалось 11 статей. Договор, в частности, предусматривал избрание членов городской администрации, в том числе ведающих сбором налогов, из местных жителей, устанавливал размер оплаты должностных лиц Войска Запорожского и их дополнительное материальное обеспечение, подтверждал имущественные права митрополита Киевского.

В документе налагались ограничения на дипломатическую деятельность гетмана, которому, например, категорически запрещалось иметь контакты с королями Речи Посполитой и турецким султаном без письменного указания самого царя. Отдельные статьи были посвящены организации обороны территории Войска Запорожского. Под его управлением находилось население Черниговского, Киевского и Брацлавского воеводств ("весь мир христианский российский"), которое также переходило в подданство России.