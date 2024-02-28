Южная Корея обновила в IV квартале 2023 года мировой антирекорд по рождаемости

Суммарный коэффициент рождаемости в республике за этот период составил 0,65, тогда как для естественного воспроизводства населения показатель должен быть не менее 2,1

СЕУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Суммарный коэффициент рождаемости - среднее число рождений на женщину за жизнь - в Республике Корея в четвертом квартале 2023 года составил 0,65. Это наименьший показатель для страны и мира, свидетельствуют данные, опубликованные национальным статистическим бюро.

В четвертом квартале 2022 года этот показатель составил 0,7. Для естественного воспроизводства населения нужен коэффициент 2,1. За период с октября по декабрь в стране, где проживают примерно 52 млн человек, появились на свет 52 618 младенцев. Это на 6,9% меньше, чем в прошлом году. Всего в 2023 году в Южной Корее родились почти 230 тыс. человек, что на 7,7% меньше, чем в 2022-м.

Суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года составил 0,72. В 2022-м этот показатель равнялся 0,78, что уже было мировым антирекордом.