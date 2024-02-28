В одном из районов Иркутской области ввели режим ЧС из-за узелкового дерматита у коров

Речь идет об Ангарском округе, ранее такой режим ввели на территории Усольского, Черемховского и Иркутского районов

ИРКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации из-за узелкового дерматита у крупного рогатого скота введен в Ангарском городском округе, уже в четвертом муниципалитете Иркутской области. В фермерском хозяйстве, где обнаружен вирус, все стадо будет уничтожено, сообщает администрация Ангарского округа.

"В Ангарском округе введен режим функционирования чрезвычайной ситуации в связи с подтвержденным заболеванием узелкового дерматита у крупнорогатого скота на одном из фермерских хозяйств в поселке Ударник сегодня, 28 февраля. Все стадо подлежит уничтожению", - говорится в сообщении администрации.

Ранее режим ЧС ввели на территории Усольского, Черемховского и Иркутского районов для предотвращения распространения вирусной болезни скота, которая проявляется лихорадкой с температурой тела до 40 градусов. Для людей вирус не опасен. Предположительно, он был завезен с сельскохозяйственными животными из другого региона.

Мэрия также сообщает, что в округе в круглосуточном режиме работает оперативный штаб при комиссии по ЧС, в его составе представители государственной ветеринарной службы, полиции, МЧС. Определена зона карантина, на подъезде к ферме выставлены посты и установлены запрещающие движение знаки.