Белоруссию на Всемирном фестивале молодежи в РФ представят 630 делегатов

По словам замминистра образования Белоруссии Александра Кадлубая, это одна из самых многочисленных делегаций

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Сириусе 1-7 марта, примут участие 630 молодых людей из Белоруссии. Об этом сообщил заместитель министра образования Белоруссии Александр Кадлубай.

"Мы отправляем делегацию Беларуси на Всемирный фестиваль молодежи. Она представлена 630 молодыми людьми. Это одна из самых многочисленных делегаций", - приводит слова представителя Минобразования агентство БелТА.

По информации Кадлубая, белорусская делегация состоит "из представителей ключевых молодежных организаций: БРСМ [Белорусский республиканский союз молодежи], Белорусской республиканской пионерской организации, советов молодых ученых Национальной академии наук и министерства образования, волонтерской организации, наших молодежных парламентов, Совета работающей молодежи". Представители белорусской делегации, сказал замминистра, будут участвовать в марафоне "Знание. Первые", деловой игре "Медиапрофи. Публикуй. Общайся. Продвигай", фестивале уличного искусства, выставке "Самая красивая страна" и во всех остальных мероприятиях, которые будут предложены организаторами. "Уверен, что те возможности, которые у нас в стране созданы для раскрытия и реализации молодежного потенциала, помогут ребятам достойно представить Беларусь на площадках фестиваля", - отметил замглавы ведомства. Он также сообщил, что в рамках фестиваля будет подписан ряд соглашений между молодежными общественными организациями.

В среду утром на железнодорожном вокзале Минска прошла торжественная церемония проводов белорусской делегации.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года. Он состоится на федеральной территории Сириус. Фестиваль примет 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.