С Камчатки в зону проведения спецоперации отправили более 80 дронов

Среди переданного оборудования также тепловизионные и ночные прицелы, тепловизионные монокуляры, тепловизоры и терминалы спутниковой связи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Крупная партия оборудования по поручению главы Камчатки Владимира Солодова отправлена с полуострова в зону проведения специальной военной операции (СВО). Среди груза - более 80 дронов, тепловизоры, ночные прицелы и другое оборудование, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"При выборе того или иного оборудования в первую очередь мы опираемся на рекомендации боевого командования участников специальной военной операции. В этот раз мы отправили в зону боевых действий большую партию оборудования - это 70 FPV-дронов и 12 DJI-дронов, тепловизионные и ночные прицелы, тепловизионные монокуляры, тепловизоры и терминалы спутниковой связи <…> Работа по дальнейшей поставке оборудования и транспорта в зону боевых действий будет продолжена", - приводятся в распространенном сообщении слова главы Камчатки Владимира Солодова.

Уточняется, что оборудование отправлено для обеспечения нужд военнослужащих с Камчатки.

Как сообщили ТАСС в краевом правительстве, в 2023 году на Камчатке началось собственное производство беспилотных летательных аппаратов. Главная цель разработки - использование в гражданских целях в различных отраслях экономики. Кроме того, в сентябре прошлого года на полуострове начали собирать дроны-камикадзе для нужд спецоперации.