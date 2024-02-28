Участники джиперской экспедиции с Чукотки на Камчатку прибыли в пункт назначения

Экспедиция стартовала 11 февраля

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Более 2 500 км прошли участники уникальной экспедиции на джипах с Чукотки на Камчатку и прибыли в пункт назначения - город Петропавловск-Камчатский. Здесь их встретили любители экстремальных видов спорта.

"Наконец-то мы преодолели этот маршрут - Анадырь - Петропавловск-Камчатский, - сообщил ТАСС участник экспедиции Алан Дзитцоев. - Было много сложностей, но мы их прошли. Самым сложным для преодоления оказался в районе поселка Тымлат перевал, который в прошлом году смыло водой. Нам пришлось его сделать вручную, мы скалу молотом, лопатами, ломами отбивали, снегом дорогу себе вымостили, поднялись и прошли его за 40 минут. Кстати, мы думали, что будет очень холодно в дороге, но температура воздуха не опускалась ниже 36 градусов. Погода днем была солнечная, но часто попадали в низовые пурги, когда видимость практически нулевая. Но нужно было ехать, и мы ехали".

Он добавил, что самый тяжелый снег, похожий на песок, оказался между селами Марково на Чукотке и Аянка на Камчатке - этот участок маршрута отобрал у участников экспедиции больше всего сил и времени. Местные жители в удаленных чукотских и камчатских селах тепло встречали участников экспедиции, помогали им ремонтировать автомобили в теплых гаражах и устраивали на ночлег.

Из административного центра Чукотки, города Анадыря, 11 февраля стартовала джиперская экспедиция до Петропавловска-Камчатского. Четыре экипажа преодолеют около 6 тыс. км по бездорожью в обе стороны. По словам Дзитцоев, несколько дней джиперы проведут в административном центре Камчатки, проведут обслуживание автомобилей, познакомятся с достопримечательностями, а после снова выдвинутся на Чукотку. Экспедиция передвигается на внедорожниках Toyota Land Cruiser и Nissan Safari. Трое из участников представляют анадырское общественное объединение "Чукотский след", один - эгвекинотский автоклуб "Polar Bear". Участники надеются, что они вернутся в Анадырь до середины марта.