Температура воздуха в Москве достигла максимальных значений с начала зимы

Воздух в городе 27 февраля прогрелся до плюс 4,2 градуса

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Температура воздуха в столице достигла отметки плюс 4,2 градуса в минувший вторник, обновив температурный максимум зимы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Минувший вторник в столице стал самым теплым днем с начала зимы - на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 4,2 градуса. До этого в лидерах был день 20 декабря 2023 года, тогда температура воздуха была на 0,1 градуса ниже", - говорится в сообщении.

Синоптик добавил, что эти значения далеки до суточного рекорда для 27 февраля в плюс 8,4 градуса, который был установлен в 1989 году.