Маск заявил, что продолжение нелегальной миграции в США приведет к коллапсу

Предприниматель ранее отмечал, что миграционная политика действующей американской администрации превратила США в убежище для самых опасных преступников со всего мира

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск считает, что продолжение нелегальной миграции в США приведет к полному коллапсу всех систем в стране.

"На Америку (на США - прим. ТАСС) приходится 4% всего населения Земли. Если сюда переедет еще 1%, то это уничтожит все основные службы страны. <...> Поток нелегальных мигрантов сокрушает страну", - написал он в Х (ранее Twitter).

Ранее предприниматель заявил, что миграционная политика действующей американской администрации превратила США в убежище для самых опасных преступников со всего мира.

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, власти которого выступают за жесткие меры по пресечению нелегальной миграции и высказываются против политики нынешней американской администрации в этом вопросе. Маск ранее заявил о поддержке техасских властей и призвал главу Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса уйти в отставку, обвинив его в потворстве незаконной миграции.