Воздух в Москве 28 февраля может прогреться до 5 градусов тепла

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что город находится во власти антициклона, поэтому суточные колебания температуры будут значимы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Воздух в Москве в среду прогреется до 2-5 градусов тепла, в области - до 1-6 градусов, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня мы остаемся во власти антициклона, поэтому суточные колебания температуры будут значимы. Сейчас в Москве было до минус 4, по области - до минус 11. Сегодня воздух прогреется до 2-5 градусов, по области - 1-6. Это в условиях солнечной и бесснежной погоды", - сказал он.

Ранее в "Фобосе" сообщили, что 27 февраля температура воздуха в столице обновила максимум зимы, достигнув отметки плюс 4,2 градуса.