Рейс авиакомпании "Азимут" Наманган - Москва задерживается более чем на 10 часов

Как сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports, пассажирам "было предоставлено размещение в гостиницах и трансфер от аэропорта до места временного пребывания"

ТАШКЕНТ, 28 февраля. /ТАСС/. Вылет борта российской авиакомпании "Азимут" по маршруту Наманган - Москва задерживается более чем на 10 часов. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

"Рейс A49086 российской авиакомпании "Азимут" (Наманган - Москва), с плановым вылетом в 05:10 по ташкентскому времени (03:10 мск), задерживается более чем на 10 часов по техническим причинам", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "всем пассажирам данного рейса со стороны авиакомпании было предоставлено размещение в гостиницах и трансфер от аэропорта до места временного пребывания".

"Предварительно, авиарейс A49086 перенесен на 15:30 по ташкентскому времени 28 февраля 2024 года. Подробную информацию об изменении графика полета необходимо уточнять у авиаперевозчика. Также информация о статусе рейсов доступна в мобильном приложении и на официальном сайте Uzbekistan Airports", - добавили в пресс-службе.