Пушилин констатировал прирост населения на территории ДНР

Как подчеркнул глава региона, сейчас в республике разворачивается коммерческая стройка

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о существенном росте населения в регионе.

"У нас есть рост населения и Донецка, и городов вокруг. Мы фиксируем этот рост, именно поэтому сейчас у нас в центре внимания, конечно же, вопрос обеспечения жильем. Потому что жилья не хватает. Именно поэтому сейчас мы совместно и с Минстроем Российской Федерации, и совместно со всеми профильными ведомствами смежными мы сейчас прорабатываем, стараемся ускорить все процессы, чтобы выделялась быстрее земля для застройщиков, чтобы все условия были предоставлены, чтобы у нас сейчас все эти процессы по мере безопасности сразу запускались", - сказал Пушилин.

Из-за прироста населения в регионе существенно усложнились процессы не только покупки, но и аренды жилой недвижимости. Он подчеркнул, что сейчас в ДНР разворачивается коммерческая стройка. Пушилин также напомнил, что в регионе действует льготная ипотека под 2%.