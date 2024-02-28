Совфед подключится к организации прощания с экс-премьером СССР Рыжковым

По словам главы комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, дата и место похорон бывшего премьера СССР пока не определены

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Дата и место похорон бывшего премьера СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова пока не определены, однако верхняя палата парламента также займется организацией прощания с политиком. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Да, мы тоже будем заниматься. Когда и где [похороны] пока не определено", - сказал Тимченко, отвечая на вопрос, будет ли верхняя палата организовывать похороны.

Ранее председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко выразила по случаю смерти экс-премьера СССР слова соболезнования. Она подчеркнула, что для нее Рыжков является ярчайшим примером честного, бескорыстного и ответственного "человека труда", отметив, что давно была с ним знакома. "Для меня смерть Николая Ивановича - большое личное потрясение. Светлая и долгая память ему", - заключила она.

Рыжков умер на 95-м году жизни.