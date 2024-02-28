На Курилах циклон с метелью и штормовым ветром продержится еще один день

Также в регионе прогнозируется сильный снег

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях на севере Курильских островов (Сахалинская область) продлено еще на день, сообщили журналистам в пресс-службе Агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области.

"29 февраля на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный снег (7-19 мм), усиление ветра 22-27 м/с, метель", - рассказали в агентстве.

По информации местных СМИ, ветер на Курилах настолько сильный, что разрушил там новый глэмпинг. Он открылся летом прошлого года на полученный владельцами грант в размере 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 28 февраля на территории Курил будет бушевать циклон, который принесет на острова снег, метель и почти ураганный ветер. Из-за непогоды с вечера вторника нарушено авиасообщение между Сахалином и Курилами.