В УрФО почти 400 тыс. жителей подали заявки для дистанционного электронного голосования

Прием заявлений начался 29 января и продлится до 11 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Количество заявок на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Уральском федеральном округе (УрФО) на выборах президента России увеличилось почти в два раза за две недели, достигнув более 385 тыс. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в округе Владимира Якушева.

"Жители Свердловской и Челябинской областей активно подают заявления для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России. Уже сейчас более 385 тыс. заявок. Это еще раз подтверждает, что это удобно", - приводит аппарат слова Якушева.

Уточняется, что от жителей Свердловской области поступили 232 тыс. заявлений, от жителей Челябинской - 155 тыс.

В УрФО ДЭГ на выборах применяется только в двух регионах - Свердловской и Челябинской областях. Прием заявлений начался 29 января и продлится до 11 марта. За первые две недели поступило более 200 тыс. заявок.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.