Эксперты считают, что суверенитет станет "дефицитным товаром" для государств к 2040 году

Особенно это характерно для Запада, где общественность стремительно теряет доверие к государственной власти, говорится в новом докладе международного дискуссионного клуба "Валдай"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Суверенитет к 2040 году будет рассматриваться как привилегия и станет "дефицитным товаром", особенно на Западе, где общественность стремительно теряет доверие к государственной власти. Об этом говорится в новом докладе международного дискуссионного клуба "Валдай", подготовленным авторским коллективом из российских и китайских экспертов.

Авторы вынесли в заглавие ключевой объект исследования материала, подготовленного ко Всемирному фестивалю молодежи: "Порядок-2040: взгляд молодого поколения на будущее мироустройство". На основе анализа силовых и институциональных факторов, а также политических событий, они строят прогноз контуров будущего миропорядка, который сложится к 2040 году, и роли, отведенной в нем государственному суверенитету.

"В 2040 году государству будет отведена новая роль. В мире с обостряющейся конкуренцией за ресурсы и влияние в отсутствие державы-гегемона суверенитет станет для государств дефицитным товаром. Этот сдвиг приведет к тому, что в уходящем Вестфальском мире государство будет рассматриваться, скорее, как привилегия, чем автоматическое право", - отметили эксперты.

Кризис суверенитета на Западе

Аналитики обращают внимание на разницу в восприятии государственной власти на Западе и в ряде стран, придерживающихся концепции построения многополярного миропорядка. "Если жители России, Китая, Ирана, Турции, Саудовской Аравии и Индии по-прежнему отдают предпочтение государственному управлению, опросы в западных странах показывают, что доверие людей к государству в последнее время упало до исторического минимума", - говорится в докладе.

Таким образом, специалисты приходят к выводу, что некоторые акторы на международной арене смогут сохранить государственную идентичность и продолжать играть активную роль в формировании нового миропорядка. В то же время другие "будут представлять из себя некие транснациональные объединения с размытыми границами, порождая тем самым конкуренцию между суверенными государствами".

Технологическое лидерство РФ

В заключительной части доклада эксперты уделяют большое внимание изучению международной конкуренции в условиях неминуемой "фрагментации" научно-технического ландшафта. По их оценкам, к 2040 году ключевую роль в нем будут играть "отдельные блоки". "Сформируется ряд техноэкономических блоков, которые будут отдавать приоритет суверенитету, превращая традиционные государствоцентричные структуры в локализованные объединения разного рода, - утверждается в материале. - Параллельно в регионах, не имеющих суверенитета, появятся группы, выступающие за создание глобальных гражданских обществ, что приведет к обострению конкуренции между блоками, борющимися за экономическое и политическое влияние".

В этих условиях РФ, США и КНР создадут уникальные "технологические экосистемы", что позволит им занять лидирующие позиции в области искусственного интеллекта и цифровых технологий, уверены эксперты "Валдая". "К 2040 году в асинхронной многополярности экономического ландшафта наметится консолидация вокруг ключевых держав - Китая, Соединенных Штатов и России. Эта трансформация будет сопровождаться широкомасштабной цифровизацией, подчеркивающей блоковый характер технологического прогресса. Кроме того, сохранится тенденция размывания границ между гражданскими и военными технологиями", - отмечают специалисты.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.