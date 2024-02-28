В Приморье на финал "Президентских состязаний" прибыли 160 школьников из разных регионов

Соревнования проходят во Владивостоке с 26 февраля по 17 марта

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Всероссийский финал "Президентских состязаний" по зимним видам спорта открылся во всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке. Его участниками стали 160 школьников с 7 по 11 класс из 10 регионов России.

"Президентские состязания" по зимним видам спорта проводятся впервые, но они уже объединили самых активных, физически подготовленных и дружных школьников нашей страны, победителей региональных этапов. Умение работать в команде, понимать своего тренера, преподавателя, наставника, быть трудолюбивым, стремиться к победе - это залог вашего успеха", - зачитал на церемонии открытия обращение министра просвещения Сергея Кравцова заместитель директора департамента Минпросвещения РФ Евгений Козюра.

Как сообщает правительство Приморья, регион стал первым принявшим зимние "Президентские состязания". Соревнования школьников проходят во Владивостоке с 26 февраля по 17 марта. Участниками состязаний стали 160 учащихся образовательных организаций с 7 по 11 класс из Липецкой, Кемеровской, Челябинской, Самарской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморского, Хабаровского краев, республик Мордовия, Коми и Санкт-Петербурга. Чтобы попасть в финал, спортсмены прошли муниципальный и региональный отборы.

Спортивные соревнования школьников проводятся ежегодно по инициативе президента России Владимира Путина. Их главная цель - вовлечь школьников в занятия физической культурой и приобщить к идеалам и ценностям олимпийского движения.